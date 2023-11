Eurorivali - Union Berlino, addio Fischer: è ufficiale la rescissione del contratto

Non è bastato il pareggio al Maradona ad Urs Fischer: dopo undici sconfitte e il pareggio contro il Napoli nelle ultime dodici partite giocate dall'Union Berlino, il tecnico lascia il club tedesco. Una prima parte di stagione negativo, che hanno portato la squadra rivelazione della scorsa stagione all'ultimo posto della Bundesliga.

Union Berlino: rescissione da Fischer

La società dell'Union Berlino, quindi, ha optato per il cambio in panchina: ufficiale la rescissione con l'allenatore Urs Fischer.

Un rapporto durato cinque anni, sviluppato tra promozioni e qualificazioni europee, terminato dopo un avvio di stagione negativo, considerando anche l'arrivo durante il calciomercato di giocatori come Robin Gosens e Leonardo Bonucci. Al momento, la squadra della capitale si trova all'ultimo posto sia in Bundesliga che in Champions League, nel girone assieme a Napoli, Braga e Real Madrid. La vittoria manca dal 26 agosto, dal 4-1 al Darmstadt.