Notizie calcio. Lo Sporting Braga continua a vincere in campionato, inanellando la terza vittoria di fila e avvicinandosi alla vetta, ora a -2: contro l'Estoril finisce 3-1 con a segno Horta e Hanza, infine l'autorete di Carne, per ribaltare il vantaggio iniziale di Guitane. La formazione portoghese affronterà il Napoli al Maradona per la gara decisiva in ottica qualificazione (gli azzurri per passare possono anche perdere ma con un solo gol di scarto).