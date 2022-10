Maccabi Haifa-Juve finisce 2-0, esonero Allegri in arrivo? L'hashtag #AllegriOut primo in tendenza su Twitter

Ultime notizie Champions League - Disastro Juventus, che perde 2-0 in Maccabi Haifa-Juve ed è notte fonda in Champions League. Con l'eliminazione ormai ad un passo. Pazzesco quanto accaduto in Israele, con la Juventus che era costretta a vincere ma dove ha fatto doppietta Atzili. Ecco come sono arrivati i due gol:

Adesso tutti i tifosi bianconeri sui social invocano l'esonero di Massimiliano Allegri. Con l'hashtag #AllegriOut che è primo in tendenze su Twitter. Intanto l'allenatore dichiara: "Dimissioni? Assolutamente no: una sfida quando diventa difficile è ancora più bella. Bisogna uscirne con coraggio, con voglia e grande passione".

Ma Max Allegri non è in bilico, anzi Agnelli ai microfoni di Sky Sport l'ha confermato con queste parole:

"Esonero Allegri? No, assolutamente: in una situazione come questa, non è la questione di una persona sola. Di un uomo. Di un giocatore, di un fisioterapista, di un preparatore. Questa è una questione di gruppo, da questo dobbiamo ripartire. Dobbiamo tornare protagonisti con le prossime gare. Il problema attuale è di gruppo, di un atteggiamento generale. Tante partite con squadre tecnicamente abbordabili, invece così non è stato. Un problema generale: fisico, mentale e psicologico. Dobbiamo fare gruppo, ma dobbiamo anche sapere di dover provare vergogna e chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo fare una profonda riflessione, perché abbiamo qualità individuali e di gruppo. Contratto pesante di Allegri? No, siete fuori strada: non può essere colpa dell'allenatore se non vinciamo un tackle. Le verifiche, le facciamo sempre a fine anno: faccio fatica a pensare ad un cambio in corsa dell'allenatore della Juventus. E quindi così sarà".