Eintracht-Napoli, Gazzetta sicura: in Champions si può sognare, c'è un solo rischio per gli azzurri

Notizie Napoli calcio - Il prossimo 21 febbraio torna anche la Champions League, con il Napoli impegnato nel doppio confronto degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato tutti i confronti dei prossimi ottavi di finale, ecco quanto scritto su Eintracht-Napoli:

Il rivale più temibile del Napoli è il rischio di sottovalutare l’Eintracht. Al sorteggio soltanto il Bruges era preferibile, ma i tedeschi hanno vinto l’Europa League e, pur avendo salutato Kostic, stanno esaltando in attacco Kolo Muani. Il Napoli è superiore, ha un gioco offensivo e verticale, è in totale fiducia e ha una chance non facilmente ripetibile: i quarti sono alla portata, il vantaggio in campionato può permettere di gestirsi. E se Osimhen e Kvara danno spettacolo in Europa si può anche sognare.