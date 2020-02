Barcellona a Napoli, smentito il ritiro a Palazzo Caracciolo: ecco dove alloggeranno i blaugrana [ESCLUSIVA]

A Napoli cresce l'attesa per la sfida del 25 febbraio contro il Barcellona di Leo Messi. La gara che si giocherà al San Paolo sarà la sfida d'andata degli ottavi di finale dI Champions League, con il Barcellona che sfiderà per la prima volta in gara ufficiale gli azzurri. C'è grande fermento in città anche per sapere dove alloggerà il Barcellona a Napoli nella due giorni partenopea che anticiperà la sfida del San Paolo.

Dove alloggia il Barcellona a Napoli

Il Barcellona arriverà a Napoli nella giornata del 24 febbraio, dove effettuerà la rifinitura al San Paolo e la conferenza stampa di presentazione della gara alla vigilia del match. Questa mattina si era sparsa la voce relativa ad un ritiro all'Hotel Palazzo Caracciolo da parte del Barcellona, notizia che però ci teniamo a smentire. Come appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Barcellona non alloggerà a Palazzo Caracciolo per il suo soggiorno a Napoli. I blaugrana infatti, salvo sorpresa, hanno scelto uno degli hotel del lungomare partenopeo. Dopo PSG, Real Madrid, Milan e Inter e tante altre squadre, per il momento resta immutata la lista dei grandi club che hanno scelto Palazzo Caracciolo per il loro soggiorno a Napoli.

Va detto inoltre come il Barcellona già nei giorni immediatamente successivi al sorteggio( (dopo la prima metà di dicembre) si fosse interessata a capire quale hotel napoletano rispondesse al meglio alle loro esigenze, e dopo un'accurata valutazione con tanto di visita in loco a Palazzo Caracciolo da parte dello staff dirigenziale del Barça che si occupa di tali questioni, sia stata presa la decisione di non alloggiare nel meraviglioso albergo di via Carbonara.

Barcellona in allenamento

