Carvajal: "Kvara veramente forte! Molti infortuni e calendario esigente, ma vogliamo vincere e chiudere primi! Napoli squadra di livello mondiale" | VIDEO

"Mi sento bene, ho fiducia e sono concentrato sulla partita di domani. Dovrò difendere bene contro il Napoli perché mi troverò davanti un esterno offensivo veramente forte come Kvara.

Il calendario è molto esigente, non avremo nessuna estate senza competizioni nazionali, son d'accordo con il mister e con chi dice che ci sono troppe partite e possono esserci tanti infortuni. Molto difficile con tutti questi viaggi e partite, è difficile essere sempre al 100% ogni tre giorni. Noi possiamo fare qualcosa in campo, ma è complicato. Sicuramente è una realtà che ci sono moltissimi infortuni. C'è un calendario denso ed esigente. Sono molti i giocatori che non sono d'accordo con un numero così elevato di partite, così dure e importanti. Molta gente parla di questo tema, chiedono di ridurci lo stipendio: prenderemo meno soldi ma resta che i calciatori vengono spremuti troppo. Le partite calano di qualità e di livello.

Con tanti infortuni, c'è spazio per calciatori che non hanno tanti minuti nelle gambe: devono farsi trovare pronti e sfruttare l'opportunità. Possono entrare in questa mentalità e darci una mano. Possiamo fare grandi partite e ci aiuteranno.

Che Napoli mi aspetto? Il Napoli ha cambiato allenatore ma è una squadra di livello mondiale, col cambio i giocatori vogliono dimostrare all'allenatore che vogliono continuare a far buone partite. Ci aspettiamo un Napoli coraggioso, con voglia di vincere. E che vuole arrivare agli ottavi e magari puntano anche al primo posto quindi siamo pronti a questo tipo di partita.

Gestione delle forze? Se ci sono momenti in cui il corpo mi chiede di fermarmi, un po' ti conosci e sai quando rischi di farti male, o magari immagini che nelle gare successive puoi avere problemi, devi essere intelligente e gestire la situazione. Se puoi giocare bene, se no c'è un compagno pronto al posto tuo.

Barcellona? Ha un piede e mezzo agli ottavi di Champions e lottano in Liga, si vede che il campionato è molto competitivo. Ogni partita si fa fatica, ci sono grandi avversarie. Ma pensiamo a concentrarci su di noi, vogliamo vincere domani per essere primi. Poi se fra qualche mese dobbiamo incrociarli in Champions, ci prepareremo per vincere.

Ancelotti? Mi ha sempre stimato con dichiarazioni che mi hanno sorpreso dall'inizio, da quando è arrivato. Continua a reinventarsi, analizza tutte le partite e grazie a lui si vede il buon rendimento del Real Madrid. Vorrei restasse per tantissimi anni, ci sono pochi allenatori che possono far bene al Real Madrid come Ancelotti.

Rodrygo conosce che se fai male arrivano critiche, ma è in un ottimo momento e spero continui così perché può aiutarci tanto.

Vivaio? Abbiamo il miglior vivaio al mondo, questi infortuni consentono ai giovani di far bene: sono preparati e stanno spingendo forte, col Cadiz hanno giocato qualche minuto e possono aiutarci in queste gare, ne sono sicuro.

Lunin? Un grande professionista, si allena tutti i giorni ed è vero che è molto introverso, non si lascia trasportare dalle emozioni: è sempre stato all'altezza quando ha giocato. Quando Kepa si riprenderà, sceglierà Ancelotti. Ma Lunin ha sempre giocato in modo eccellente quando è stato chiamato in causa.

Ancelotti il miglior allenatore per il Real Madrid: firmeresti per la sua permanenza? Come tutti sappiamo, nel calcio dipende sempre dai risultati. E segnano il futuro degli allenatori. Ma io gli farei firmare il rinnovo subito: non ci sono molti allenatori come Carlo Ancelotti. Sappiamo che ha una enorme capacità di lavoro e sappiamo quanto può aiutare la squadra".

