Dalla Spagna: "Napoli-Barcellona tre anni dopo: Xavi ha già battuto gli azzurri"

Sarà Napoli vs Barcellona agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Una sfida che ricorda la doppia sfida del 2020, quando Napoli e Barça si affrontarono proprio agli ottavi di finale, con la squadra catalana che uscì vincitrice dal confronto.

Oggi il quotidiano spagnolo Marca commenta così il sorteggio di questa mattina, ricordando come proprio Xavi - oggi allenatore del Barcellona - era parte della squadra che riuscì a battere il Napoli tre anni fa. "Xavi ha giĂ battuto il Napoli", scrive Marca, che sottolinea come solo tre calciatori di quella squadra giocano ancora in blaugrana: si tratta di Pedri, De Jong e Ferran Torres, oltre al portiere Ter Stegen che però potrebbe non recuperare in vista della doppia sfida di febbraio.Â