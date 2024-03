Da Barcellona - Ferran Torres verso la convocazione per la sfida contro il Napoli

Ferran Torres lo scorso 31 gennaio ha riportato un infortunio piuttosto serio al bicipite femorale della gamba destra nel match contro l'Osasuna. Il calciatore, rimasto fermo per 5 settimane, potrebbe tornare a disposizione per la gara di martedì in Champions League contro il Napoli.

Secondo Sport, il calciatore ex Valencia sosterrà domani il provino decisivo con la speranza di strappare una convocazione in extremis. La sensazione - sottolinea il portale catalano - è quella di rivedere Ferran Torres nuovamente tra i convocati di xavi.