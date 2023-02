CorSera - La Champions senza favoriti: l'occasione delle italiane, il Napoli può passare il turno

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera si proietta già agli ottavi di Champions League, con Eintracht-Napoli e non solo. La speranza per il quotidiano è che la sorpresa possa arrivare dalle italiane. Ecco un passaggio saliente:

"Se il campionato è nelle mani del Napoli, la Champions, che riprende martedì con l’andata dei primi due ottavi di finale, sfugge a ogni previsione. Mai come stavolta il pronostico è un romanzo giallo in cui scopriremo il colpevole solo all’ultima pagina. Sarà l’effetto di una stagione a singhiozzo, ma non c’è una vera favorita. [...] In un quadro senza certezze può nascere un’opportunità per le italiane. Non vinciamo la Champions dal 2010, l’anno del famoso Triplete dell’Inter di Mourinho e non crediamo sia possibile per le nostre arrivare sino alla finale di Istanbul, ma il Napoli è stata la più bella della fase a gironi e se terrà a mente che l’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League può centrare i quarti".