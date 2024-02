Come ci arrivano Napoli e Barcellona alla Champions League? I dati da non sottovalutare

Napoli e Barcellona, campioni d'Italia e di Spagna in carica, si affrontano al Diego Armando Maradona all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Di seguito le statistiche della UEFA. Il Napoli si presenterà all'appuntamento con un nuovo tecnico in panchina dopo che il commissario tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona, ha sostituito Walter Mazzarri appena 48 ore prima dell'andata.

Il Barcellona è agli ottavi per la prima volta dopo tre stagioni ed è arrivato primo nel Gruppo H, superando il Porto grazie ai confronti diretti: entrambe le squadre erano infatti arrivate a pari merito con 12 punti. Mentre il Napoli ha superato gli ottavi di finale per la prima volta nel 2022/23, il Barcellona cerca di passare questo turno per la prima volta dal 2019/20, quando ha collezionato la 13esima partecipazione consecutiva ai quarti di finale.

Entrate: Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Hamed Traorè

Uscite: Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin, Piotr Zieli?ski

Oltre a Mazzocchi (Salernitana), Traorè (Bournemouth, prestito) e Ngonge (Verona) a gennaio, il Napoli ha ottenuto il prestito di Leander Dendoncker dall'Aston Villa, anche se non è stato inserito nella lista di Champions League.

(Salernitana), (Bournemouth, prestito) e (Verona) a gennaio, il Napoli ha ottenuto il prestito di Leander dall'Aston Villa, anche se non è stato inserito nella lista di Champions League. Elmas è partito per il Lipsia. Tra le altre uscite Zanoli (Salernitana), Zerbin (Monza) e Gaetano (Cagliari) tutti in prestito.

Il bilancio del Napoli in tutte le competizioni dopo l'ultima partita della fase a gironi è V4 P3 S5. Sabato scorso, il gol di Ngonge al 90esimo, il primo dell'attaccante con la maglia del Napoli, è valso il pareggio per 1-1 in casa contro il Genoa.

in tutte le competizioni dopo l'ultima partita della fase a gironi è V4 P3 S5. Sabato scorso, il gol di Ngonge al 90esimo, il primo dell'attaccante con la maglia del Napoli , è valso il pareggio per 1-1 in casa contro il Genoa .

Giovanni Di Lorenzo ha servito l'assist per il gol ed è salito a quota nove assist in Serie A dall'inizio della scorsa stagione, più di ogni altro difensore. La rete di Ngonge è stata la terza del Napoli nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

ha servito l'assist per il gol ed è salito a quota nove assist in Serie A dall'inizio della scorsa stagione, più di ogni altro difensore. La rete di Ngonge è stata la terza del Napoli nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Il pareggio di sabato ha portato all'esonero di Walter Mazzarri dopo appena tre mesi e un bilancio di V6 P3 S8 in 17 partite. Al suo posto è stato scelto il commissario tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona, che in passato è stato vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti e ha condotto la nazionale slovacca a UEFA EURO 2024. La vittoria contro il Braga il 12 dicembre ha interrotto la striscia di sei partite in casa senza vittorie in tutte le competizioni (2N, 4P). Il bilancio casalingo da quella partita è V3 P2 S1.

dopo appena tre mesi e un bilancio di V6 P3 S8 in 17 partite. Al suo posto è stato scelto il commissario tecnico della Slovacchia, Francesco , che in passato è stato vice di Maurizio e Luciano e ha condotto la nazionale slovacca a UEFA EURO 2024. La vittoria contro il Braga il 12 dicembre ha interrotto la striscia di sei partite in casa senza vittorie in tutte le competizioni (2N, 4P). Il bilancio casalingo da quella partita è V3 P2 S1.

L'unica sconfitta è arrivata negli ottavi di finale di Coppa Italia il 19 dicembre, 4-0 contro il Frosinone. Quella è stata la prima di quattro partite consecutive in cui il Napoli non è riuscito a segnare: poi sono arrivate le sconfitte in trasferta contro Roma (0-2) e Torino (0-3) e il pareggio casalingo contro il Monza (0-0).

il 19 dicembre, 4-0 contro il . Quella è stata la prima di quattro partite consecutive in cui il Napoli non è riuscito a segnare: poi sono arrivate le sconfitte in trasferta contro Roma (0-2) e Torino (0-3) e il pareggio casalingo contro il Monza (0-0).

Un gol nei minuti di recupero di Amir Rrahmani, il primo in stagione, ha regalato al Napoli la vittoria per 2-1 contro la Salernitana il 13 gennaio. Il Napoli ha poi sconfitto la Fiorentina per 3-0 nelle semifinali di Supercoppa Italiana con una doppietta di Zerbin. I partenopei hanno poi perso la finale per 1-0 contro l'Inter il 22 gennaio.

, il primo in stagione, ha regalato al la vittoria per 2-1 contro la il 13 gennaio. Il Napoli ha poi sconfitto la Fiorentina per 3-0 nelle semifinali di Supercoppa Italiana con una doppietta di Zerbin . I partenopei hanno poi perso la finale per 1-0 contro l' Inter il 22 gennaio.

I campioni d'Italia il 28 gennaio hanno pareggiato per 0-0 in casa della Lazio, una delle sette partite delle ultime 11 in cui gli uomini di Walter Mazzarri non sono riusciti a trovare la rete. Con la vittoria per 2-1 contro il Verona in campionato, la squadra è rimasta imbattuta per tre partite consecutive per la prima volta con Mazzarri.

, una delle sette partite delle ultime 11 in cui gli uomini di Walter non sono riusciti a trovare la rete. Con la vittoria per 2-1 contro il Verona in campionato, la squadra è rimasta imbattuta per tre partite consecutive per la prima volta con Mazzarri .

La serie si è interrotta con una sconfitta per 1-0 in casa del Milan l'11 febbraio, la terza volta in quattro partite che il Napoli non ha trovato la rete. Il Napoli ha 36 punti dopo 25 partite di Serie A in questa stagione; alla stessa giornata del 2022/23, ne aveva 65.

l'11 febbraio, la terza volta in quattro partite che il non ha trovato la rete. Il Napoli ha 36 punti dopo 25 partite di Serie A in questa stagione; alla stessa giornata del 2022/23, ne aveva 65.

ha 36 punti dopo 25 partite di Serie A in questa stagione; alla stessa giornata del 2022/23, ne aveva 65. Il 23 dicembre Victor Osimhen ha rinnovato il contratto fino al 2026.

ha rinnovato il contratto fino al 2026. Osimhen ha giocato tutte e sette le partite con la Nigeria , raggiungendo la finale di Coppa d'Africa e segnando nel pareggio per 1-1 contro la Guinea Equatoriale alla prima giornata. La sua squadra ha perso per 2-1 contro i padroni di casa della Costa d'Avorio in finale.

ha giocato tutte e sette le partite con la , raggiungendo la finale di e segnando nel pareggio per 1-1 contro la alla prima giornata. La sua squadra ha perso per 2-1 contro i padroni di casa della in finale. André-Frank Zambo Anguissa ha giocato per intero le quattro partite del Camerun, che ha raggiunto gli ottavi ma è stato eliminato dalla Nigeria.

Entrate: Unai Hernández, Vitor Roque, Pau Víctor

Uscite: nessuno