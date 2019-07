Champions League, ecco i sorteggi del terzo turno di qualificazione

Sono stati resi noti gli accoppiamenti del terzo turno di qualificazione in Champions League. Mentre le quattro squadre italiane entreranno in scena solo dalla fase a gironi per molte altre l'avventura nella Champions League 2019/20 sta per iniziare.

Cluj/Maccabi Tel Aviv-Celtic/Nomme Kalju

Sutjeska/APOEL-Dundalk/Qarabag

PAOK-Ajax

Saburtalo/GNK Dinamo-Ferencvaros/Valletta

Stella Rossa/HJK Helsinki-The New Saints/Copenaghen

Maribor/AIK-Bate Borisov/Rosenborg

Istanbul BaÅakÅehir-Viktoria Plzen/Olympiacos

Krasnodar-Porto

Club Brugge-Dinamo Kiev

PSV Eindhoven/Basilea-Lask