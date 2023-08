Champions League, preliminari: vincono Rangers e Maccabi Haifa, cade il Marsiglia

Notizie Calcio - Si sono disputate le gare del terzo turno preliminare di qualificazione ai gironi di Champions League.

Champions League, i risultati del terzo turno preliminare

Il Maccabi Haifa vince in trasferta per 2-1 sul campo dello Slovan Bratislava; Il Marsiglia cade nella trasferta in Grecia contro il Panathinaikos, con i padroni di casa che si impongono per 1-0. Vittoria di misura anche per il Rangers che supera per 2-1 gli svizzeri del Servette.