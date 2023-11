DIRETTA VIDEO - Union Berlino, Fischer in conferenza: "Spaventato dai petardi, pericoloso in uno stadio pieno! Garcia? C'è una cosa che ha detto e che non condivido. Forse abbiamo avuto fortuna, nei 90' il Napoli ha fatto meglio"

Dallo stadio Diego Armando Maradona in conferenza stampa Urs Fischer dell'Union Berlino in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre. Le parole in diretta di Urs Fischer dopo Napoli Union Berlino.

Napoli Union Berlino Champions League: conferenza Fischer

Napoli - Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell'allenatore dell'Union Berlino Urs Fischer.

"Cosa dire? Finalmente abbiamo fatto una ottima prestazione condita da un risultato positivo. Forse abbiamo avuto fortuna, ma la squadra ha dato tutto in campo e ha difeso il pareggio raggiunto. Ci tenevamo ad avere un punto, forse nei 90' il Napoli ha giocato meglio, ma negli ultimi 20-25' potevamo segnare entrambe. Sono contento, abbiamo dato tutto in campo, forse alla fine dei conti potrebbe esserci utile questo punto" "L'atmosfera dopo le 12 sconfitte? Non era bellissima, ma dovevamo dare un segnale e fare un piccolo progresso: è importante aver mosso la classifica del girone, non so quanto potrà essere utile in Bundesliga ma mentalmente ci siamo sbloccati" "L'aspetto mentale è importante, dopo 12 sconfitte viene a mancare leggerezza e autostima: abbiamo dimostrato di voler rialzare la testa, mi è piaciuto vedere una partita aperta dopo il pareggio, mi è piaciuto meno avere minore tranquillità per cercare il gol negli ultimi minuti" "Garcia ha detto che siamo una squadra da contropiede? Ha descritto in maniera corretta l'Union, ma siamo stati compatti e stabili nel recupero palla per poi ripartire. Abbiamo cercato il contropiede, bisogna essere fisici nel giocare a calcio. L'unica cosa che non condivido dell'analisi di Garcia è sull'unica occasione da gol, ne abbiamo avute diverse" "Knoche? Resto basito dalla domanda, non l'ho fatto giocare per far giocare Jaeckel perchè abbiamo giocato col 5-3-2. Il risultato alla fine ci ha premiato" "Cosa è cambiato rispetto alla partita d'andata? Anche a Berlino abbiamo giocato bene, forse oggi più aggressivi col 5-3-2. Ci eravamo proposti di giocare più coraggiosamente, non avevamo fatto risultato in Champions League e pensavamo di poterlo fare nella casa dei campioni d'Italia. Forse con il Braga possiamo ancora dire qualcosa" "Il lancio di petardi tra i tifosi ha influito? Li ho sentiti, era impossibile non farlo. Mi sono pure spaventato quando li ho sentiti, è pericoloso con così tanta gente nello stadio"

Interviene il responsabile della comunicazione dell'Union Berlino sul lancio di petardi: "Da quello che so, sono stati lanciati 9 petardi ed un bengala nel settore ospiti. So che c'è un arresto, e c'è stato un cordone di steward tra i tifosi di Napoli e Union Berlino per evitare altri problemi. Spero non ce ne saranno ulteriori"