Champions League, domani i pagamenti UEFA: ecco quanti milioni di euro incassa il Napoli, nessuna italiana come gli azzurri

Ultime notizie Napoli - Nuovi pagamenti da parte della UEFA per i club che prendono parte all’edizione 2023/24 della Champions League. La Federcalcio europea verserà domani alle 32 società partecipanti un totale di 284,55 milioni di euro. Si tratta di 134,4 milioni per i bonus risultati delle prime tre giornate e di 150,15 milioni per la prima parte del market pool.

Champions bonus UEFA – Quanto incassa il Napoli

Come racconta Calcio&Finanza, i premi Champions vengono erogati per tutta la stagione: le italiane incasseranno circa 34,7 milioni di euro tra prima parte di market pool e bonus per i risultati di questi primi tre turni. Per il Napoli due vittorie ed una sconfitta.

Il club che incasserà di più è il Napoli, con 12,4 milioni di euro, segue l’Inter con 9,93, terza piazza per la Lazio, che incassa 8,83 milioni di euro, l’ultimo posto a livello di ricavi è per il Milan, con soli 3,56 milioni.