Champions League 2019-2020, gli incassi del Napoli: solo dieci club hanno guadagnato di più. Tornarci è fondamentale per il futuro

Sorteggio Champions - Il Napoli rischia di rimanere fuori dalla prossima Champions League, ed il danno economico sarebbe potenzialmente devastante per un club che basa una buona percentuale del proprio fatturato sulla partecipazione alla maggiore competizione europea per club. E le cifre di quest’anno, prima ancora degli ottavi di finale di Champions League, rendono bene l’idea di quanto sia importante per il club di De Laurentiis essere tra le 32 partecipanti.

Champions League 2019-2020, tutti gli incassi del Napoli

Spulciando tra i conti della Champions, ed utilizzando i grafici elaborati e pubblicati su Twitter da Swiss Ramble - basati sulle cifre della UEFA -, è facile fare i conti.

Il Napoli ha incamerato 59,3 milioni di euro, finora: meglio degli azzurri solo

Bayern Monaco, Barcellona, Juventus (sopra gli 80 milioni)

Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid (sopra i 70 milioni)

Borussia Dortmund (sopra i 60 milioni)

Questi 59,3 milioni di euro - incassi da botteghino esclusi - sono così divisi:

15,25 milioni di euro quale premio partecipazione

quale premio partecipazione 15,5 milioni di euro quale premio Coefficiente Storico UEFA

quale premio Coefficiente Storico UEFA 7,5 milioni di euro quale prima parte del Market Pool

quale prima parte del Market Pool 21,1 milioni di euro quale Prize Money (è compreso il bonus qualificazione agli ottavi di finale da 9,5 milioni; ai bonus per vittorie e pareggi va aggiunta una quota, in percentuale, dalla somma dei milioni di euro rimanenti per ogni pareggio: la vittoria vale 2,7 milioni, il pareggio 900mila euro per squadra. Restano 900mila euro per ogni pareggio, che la UEFA accumula e poi ridistribuisce)

A questa somma andrà aggiunta poi la seconda parte del Market Pool televisivo, ma è una cifra che potrà essere calcolata solo dopo l’eliminazione di tutte le squadre italiane: soltanto a quel punto potranno essere certe le gare giocate e le relative percentuali di Market Pool che andranno suddivise tra Juventus-Napoli-Atalanta (almeno 8 partite giocate) ed Inter (6 partite giocate).

59,3 milioni di euro, che se rapportati all’ultimo bilancio del Napoli (quello del 2017-2018 a quota 215,5 milioni di fatturato), rappresentano il 27,5% del fatturato. Più di un quarto. In attesa del sorteggio Champions, nelle mani del Napoli in questi mesi c’è il proprio futuro: non tornare in Champions porterebbe a scelte drastiche e, sicuramente, impopolari quali ridimensionamento della rosa, cessioni dei calciatori dal valore - e dagli stipendi - più alti a quel punto difficilmente sostenibili dal club presieduto da Aurelio De Laurentiis.