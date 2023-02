Caos biglietti, i tifosi del Napoli attendono ancora: ma l'Eintracht se ne lava le mani! | FOTO

Caos biglietti Francoforte-Napoli, alla richiesta di informazioni in merito ai biglietti che l'Eintracht dovrà spedire ai tifosi azzurri per il settore ospiti, di fatto la società tedesca se ne lava le mani rispedendo la palla al Napoli.

Ricordiamo che ai tifosi partenopei che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per assistere alla partita del 21 febbraio, è stato comunicato che da oggi in poi sarebbero stati inviati via email i tagliandi validi per l'accesso alla Deutsche Bank Arena di Francoforte. Ultime notizie: come è possibile vedere però da questo scambio di email avvenuto in mattinata tra un tifoso azzurro e la società tedesca, non ci sono ancora novità in merito.

Anzi, il Francoforte passa virtualmente la palla al Napoli per eventuali chiarimenti. E intanto i tifosi continuano ad attendere per il biglietto, con molti di loro in ansia a causa della farraginosa modalità di richiesta che ha creato non pochi disagi a chi si è poi accaparrato la possibilità di prendere il biglietto con la prelazione.