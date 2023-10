Cambiasso replica a Chiellini: "Il rigore per il Napoli c'era, lo dice il regolamento"

Esteban Cambiasso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Real Madrid 2-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Sul gol di Bellingham il Napoli non ha avuto la percezione del pericolo: se lo fai avanzare, per fermarlo devi solo fare fallo e rischiare il rigore. Un avversario simile devi intercettarlo prima che parta. I difensori del Napoli lo stavano mandando verso sinistra, ma lui ha fatto una sterzata incredibile ed ha cambiato lato con una velocità incredibile".

Cambiasso replica poi a Giorgio Chiellini ha definito il rigore per il Napoli "assurdo perché la palla colpisce prima il piede del giocatore del Real Madrid e poi la mano", l'ex centrocampista dell'Inter ha affermato: "La mano è in posizione innaturale: volontarietà o meno, non puoi portarla lì, lo dice il regolamento".