Barcellona-Napoli, appuntamento con la rosa al completo per la gara di Champions League di martedì sera.

Barcellona-Napoli, triplo recupero per Calzona

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, oltre al rientro di Amin Rrahmani tenuto a riposo a scopo precauzionale col Torino, ci saranno anche le presenza di Cyril Ngonge e Jens Cajuste: semaforo verde per entrambi dall'infermeria e saranno regolarmente convocati per la trasferta spagnola.