Scivolone fuori casa per l'Hunion Berlino che cade in Bundesliga in casa del Wolfsburg.

Al gol di Wolf in apertura per il padroni di casa, ha risposto l'ex Atalanta e Inter, Gosens che ha rimesso in equilibrio il match.

A sancire la sconfitta dei prossimi avversari del Napoi in Champions League è stato Maehle, altra vecchia conoscenza della Serie A.