Braga-Napoli, tutto pronto all'Estadio Municipal: guardate la particolarità di questo stadio! | VIDEO CN24

Tutto pronto all'Estadio Municipal per Braga-Napoli! Noi di CalcioNapoli24 vi portiamo all'interno dell'incredibile stadio di Braga dove gli azzurri di Garcia faranno il loro esordio in Champions League nel girone C. Si tratta di una struttura completamente inserita in una montagna con le sole tribune e senza curve.

30286 posti, divisi fra le uniche due tribune che lo compongono. Assenti le due curve, ebbene sì: la particolare caratteristica è che lo stadio del Braga è ricavato sul sedime dell'ex cava di Monte do Castro. Uno dei lati corti del terreno di gioco termina al di sotto della parete rocciosa. Le tribune, coperte e composte da due livelli ciascuna, sono presenti solo sui due lati lunghi del campo da gioco, mentre le due tettoie sono collegate tra di loro da cavi d'acciaio. Con un maxi schermo posizionato sulla parete rocciosa dell’ex cava.

Ecco la visuale dalla tribuna stampa: