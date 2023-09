Braga-Napoli, assente ADL ma c'è il vice presidente: l'attesa di Edoardo De Laurentiis | VIDEO

Ultime notizie UEFA Champions League - Manca ormai poco all'esordio dei partenopei nella Champions 2023/24, c'è grande attesa anche nell'Hotel Melìa di Braga. Dove è assente Aurelio De Laurentiis (qui il motivo), ma dov'è invece presente il vice presidente Edoardo De Laurentiis.

Come sempre al seguito del gruppo squadra nelle trasferte, anche in Europa, per far sentire la vicinanza della proprietà a tutta la SSC Napoli.

