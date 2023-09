Inizia l’avventura del Napoli in Champions a Braga, all’Estadio Municipal che può contenere circa 30 mila spettatori. Ci saranno poco più di 800 cuori azzurri a sostenere il Napoli secondo il Corriere del Mezzogiorno nel suo battesimo europeo di questa stagione. Un’edizione molto importante della Champions League, l’ultima con il format attuale prima della Superchampions che in chiave ranking può valere l’accesso al Mondiale per Club in programma nel 2025.