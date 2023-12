Il Braga arriva a Napoli in vista della sfida decisiva di Champions League in programma mercoledì 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Maradona. La squadra di Arthur Jorge è arrivata intorno alle 15:00 all’hotel Excelsior sul lungomare di via Partenope, ricevendo un’accoglienza a dir poco glaciale. Neanche un tifoso o un curioso si è fermato al momento del loro arrivo, al contrario di quanto accade ad ogni arrivo di una squadra straniera o italiana in città.