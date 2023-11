Bonucci: "Il Napoli merita rispetto, ma domani vogliamo fare punti! Volevo finire alla Juve, sapete com'è andata a finire..."

Bonucci: "Sono molto contento della scelta che ho fatto nel venire qui all'Union Berlino. Sto vivendo una grande esperienza. E' ovvio che vivendo da solo a Berlino mi manca mia moglie e mi mancano i miei figli. Non ritengo di essere all'interno di un film sbagliato. Nella gara d'andata non ho giocato perché l'allenatore riteneva quella la formazione giusta da schierare, io ho sempre accettato ogni sua decisione e ho sempre cercato di essere di supporto anche da fuori".

Bonucci: "Differenze tra Italia e Germania? Sin dal primo giorno mi ha colpito molto come si respira il calcio e la partita nella nostra società e tra i nostri tifosi. Come avete visto nella partita d'andata nonostante il periodo negativo i nostri tifosi sono veramente da elogiare per l'affetto e la vicinanza che ci trasmettono e per il rispetto che hanno di noi giocatori. La differenza sostanziale è questa, la forza della società è riuscire a non dare la colpa all'allenatore, quando si attraversano questi momenti si tratta sempre di un concorso di colpe. Come squadra ci siamo confrontati e ho la sensazione che questa tendenza possa essere invertita molto presto".

Bonucci: "Come vedo la Juve in questo campionato? Rispondo per educazione ma non risponderò più a domande sulla Juve e sul mio passato perché sono qui per giocare una gara importante di Champions League con l'Union Berlino. Alla Juve avrei voluto finire la carriera, lo sapete tutti. Ma sapete tutti com'è andata a finire. Se la Juve dovesse vincere il campionato sarei felicissimo per la squadra e per i miei ex compagni, e credo che abbia buone possibilità di vincere lo scudetto. Ci sono 4 squadre in lizza per vincerlo".

Bonucci: "La mancanza di Osimhen sicuramente è uno svantaggio per il Napoli, è uno tra gli attaccanti più forti della Champions League e difendere contro un giocatore così è veramente difficile per 95 minuti. Però come detto, il Napoli è una squadra di grande qualità e con grandi giocatori. L'attacco del Napoli non si riduce solo ad Osimhen, c'è Raspadori che dopo l'esperienza all'Europeo è un fratello per me. Ha il futuro davanti a se, si è sbloccato e sembra non fermarsi più. Poi c'è Simeone, poi ci sono gli esterni che nell'1 contro 1 sono infermabili".