Bayern Monaco-Lazio decisiva per Tuchel: ha preferito lasciare Kim in panchina, il motivo della scelta

Champions League - Kim finisce in panchina nel match decisivo Bayern Monaco-Lazio di Champions League per il ritorno degli Ottavi di Finale. All'andata ha vinto 1-0 la squadra di Sarri e ora si gioca tutto Tuchel che rischia l'esonero.

Il bordocampista di Sky Sport Niccolò Omini spiega l'assenza di Kim nell'undici scelto questa sera dal manager del Bayern Monaco Thomas Tuchel per affrontare la Lazio: "La scelta è ricaduta su Dier per l'intesa che s'è creata tra l'ex Tottenham e l'olandese, una comunicazione che non s'è ancora creata tra Kim e De Ligt. Per Tuchel Dier sa meglio impostare l'azione, il secondo gol contro il Lipsia una decina di giorni fa è arrivato proprio da un suo lancio in fase di impostazione".