Barcellona, Xavi: “Infortunio non così grave per Pedri. Campionato non ancora chiuso, non pensiamo solo alla Champions"

Xavi, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara contro il Maiorca:

"Pedri?L'infortunio non è così grave ma la cosa importante è farlo recuperare bene. Non è il primo giocatore ad avere tanti infortuni a inizio carriera. Lui comunque deve pensare solo che sarà l'ultimo.

Penso che Laporta sia il miglior presidente della storia del club. Ha preso il Barça in un momento molto complicato economicamente e penso che si stia facendo un ottimo lavoro. Il prossimo allenatore? Non farò commenti, ci aspettano tante partite".

"Il campionato non è perduto. Domani avremo un’altra opportunità per avvicinarci e mettere pressione. Non possiamo cambiare il calendario e pensare solo alla Champions League".