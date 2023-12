Sorteggio Champions e Napoli argomenti di discussione in conferenza stampa per l'allenatore del Barcellona Xavi, alla vigilia di Barcellona-Almeria, come riportato da Sport.

Xavi sul Napoli

"Napoli agli ottavi?¬†√ą la squadra campione d'Italia in carica, dai tempi di Maradona non vincevano il titolo. Sono in una situazione come la nostra, anche se non c'√® pi√Ļ l'allenatore dell'anno scorso e adesso c'√® Mazzarri, che √® pi√Ļ difensivo. Mancano ancora due mesi, ma vogliamo passare ai quarti".