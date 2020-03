Barcellona-Napoli a porte chiuse! Segretario generale dello sport catalano: "E' un'ipotesi, decideremo entro domani"

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì 18 marzo, potrebbe giocarsi a porte chiuse. Lo scrive Marca, spiegando che le autorità catalane sono contrarie all'accesso del pubblico al Nou Camp, come misura di prevenzione per il coronavirus.

"Al momento è un'ipotesi, non è stato ancora deciso nulla, prima dobbiamo parlare con il Barcellona. Per questo ci incontreremo tra oggi e domani - ha dichiarato Gerard Figueras, segretario generale dello sport della Generalitat, a Catalunya Radio - La prudenza raccomanda di giocare a porte chiuse. Dal mondo dello sport dobbiamo cercare di essere più rigorosi possibile con l'applicazione di protocolli e raccomandazioni sulla salute, nonostante ciò abbia conseguenze sportive ed economiche".