Barcellona - Infortunio per Lenglet, il francese a rischio per la sfida contro il Napoli

Brutte notizie per il Barcellona che perde anche Lenglet per infortunio. Il francese ha dovuto abbandonare il campo contro l'Alaves nell'ultima partita di Liga, per un fastidio muscolare che potrebbe impedirgli di esserci contro il Napoli nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Grave perdita per Quique Setien che non ha altri centrali di difesa a disposizione visto che Umtiti non sembra dare le opportune garanzie. Infatti è stato Vidal a prendere il posto di Lenglet al centro della difesa al momento della sostituzione.