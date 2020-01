Il Napoli non è in un buon momento, ma anche in casa Barcellona le cose non vanno per il meglio. Si attendono sviluppi dalla Spagna. Per il match di Champions Leaguecontro il Napoli, quasi sicuramente non sarà Ernesto Valverde l'allenatore del Barcellona. Continuano le contestazioni dei tifosi #ValverdeOut, con la società che ormai sembra aver preso la propria decisione: Xavi sarà il sostituto di Valverde.