Barcellona, Gundogan: "Napoli? Hanno cambiato allenatore, questo rende tutto più difficile!"

Ultime notizie UEFA Champions League - Ilkay Gundogan ha parlato a La Vanguardia alla vigilia di Napoli-Barcellona, ecco le dichiarazioni tradotte:

"Questa è la Champions League. Ci sono sempre grandi pretese. Adoro questo tipo di pressione. Ogni partita riparte da zero. Il fatto che abbiano appena cambiato allenatore non ci renderà le cose più facili. Anzi, le rende ancora più difficili. Ci sono altre squadre nella competizione con più possibilità e migliore esperienza, ma se riusciamo a raggiungere i quarti di finale, entreremo in un territorio speciale. Sono realista, ma so anche che è difficile per tutti".

Su Xavi:

"Xavi ha avuto un ruolo importantissimo nel farmi venire al Barcellona. Se le nostre conversazioni fossero andate diversamente non sarei qui. Ha fatto la differenza e gli sono grato. Non mi aspettavo che annunciasse la sua partenza "A fine stagione ma rispetto la sua decisione. Dovrebbe avere molto merito. Pensa alla sua famiglia, ai giocatori e al club prima che a se stesso. Xavi ama il Barça".

Su Lamine Yamal:

"La cosa sorprendente di Lamine Yamal è la sua età. Non mi ero mai allenato professionalmente con qualcuno così giovane. Non ho nulla con cui paragonarlo. È molto speciale, ma dobbiamo prenderci cura di lui, è solo un adolescente ed è già cresciuto "Ho molta responsabilità. La cosa migliore che posso fare è aprire la strada e dare l'esempio ai giocatori accanto a me. Far loro capire che se lavorano duro diventeranno giocatori migliori. Lamine ha bisogno di vedere questo genere di cose intorno a lui."

Sull'adattamento a Barcellona:

"Io e la mia famiglia siamo molto felici qui. Abbiamo un bambino piccolo e a dicembre potremo anche uscire con lui. Dopo qualche trasloco abbiamo trovato la casa che desideriamo. A me e mia moglie piace uscire a fare passeggiate, provare nuovi ristoranti , esplorando la città. Dopo sette anni in Inghilterra, questo era importante. Sapevo che sarei arrivato in uno dei club più grandi del mondo. Con migliaia di tifosi e opinioni su tutti i tipi di cose. Cerco di trovare una sorta di equilibrio".