Barcellona, Araujo avvisa il Napoli: “Voglio vincere la Champions”

Napoli - Ronald Araujo è uno dei pilastri del Barcellona e Joan Laporta lo ha ribadito ieri pomeriggio, alla presentazione del docufilm sulla vita del difensore: "Rinnovo? Fosse per me, resterebbe per tutta la vita", ha affermato il presidente blaugrana. Araujo, nelle ultime settimane, è stato sotto i riflettori per l'interesse di alcuni club importanti, soprattutto il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. Poco più di 15 giorni fa, i suoi agenti si sono incontrati con Deco per chiarire la situazione.

Laporta ha sottolineato anche il carattere e la personalità del difensore. "Per noi è un grande orgoglio che tu difenda questi colori in questo modo. Questo documentario mostra che persona grande e straordinaria sei. Sei uno dei migliori difensori centrali del mondo, la personificazione di ciò che vogliamo in un giocatore: un combattente, una persona capace di superare gli ostacoli, perché quello che non dobbiamo mai fare è arrenderci. E questo è anche un messaggio per tutti i nostri tifosi: lotteremo sempre per vincere, fino a quando non potremo più respirare".