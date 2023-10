Anche oggi niente allenamento: tre giocatori saltano Napoli-Real Madrid!

Allenamento del Napoli ora in corso a Castel Volturno. Sotto gli ordini di Rudi Garcia, gli azzurri si preparano ad affrontare il Real Madrid nella seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Questa mattina la squadra si è radunata allo SSCN Konami Training Center per l'ultima rifinitura in vista del match di domani, ma va segnalata subito una notizia non felice.

Anche stamattina infatti all'allenamento del Napoli erano assenti tre giocatori, causa infortunio: si tratta di Pierluigi Gollini, Juan Jesus e Amir Rrahmani. Tutti e tre stanno ancora smaltendo i rispettivi infortuni e con ogni probabilità non saranno convocati per la partita di domani.