Sky - Zielinski spinge per restare a Napoli, De Laurentiis incontra l'agente a Dimaro: le ultime

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, ha il contratto in scadenza nel 2024 con il club del presidente De Laurentiis ed è seguito con attezione dalla Lazio e da alcuni club arabi.

Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione proprio sul futuro di Zielinski:

"Ieri è arrivato l’agente di Zielinski, il suo contratto è quello che incide di più sulle casse del Napoli perché non può beneficiare di nessuna scontistica fiscale. Il giocatore vuole restare a Napoli ed è pronto a decurtarsi l’ingaggio ma senza arrivare al 50% in meno. Ovviamente si discute sulle cifre per capire se ci sono margini per una trattativa”.