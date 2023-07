Zielinski rinnova col Napoli, Tuttosport annuncia: guadagnerà 10mln in quattro anni

Gambe pesanti su campo pesante. E’ un Napoli visibilmente affaticato quello che ieri ha pareggiato contro la Spal, formazione di Serie C. Ne parla Tuttosport, che si focalizza su Piotr Zielinski.

“Nel pari partenopeo l’assist è di un ispirato Zielinski, anche grazie all’accordo firmato con il Napoli per la metà della cifra percepita quest’anno (2,5 milioni annui per quattro stagioni): il polacco serve in area un pallone sul quale Osimhen fa velo ed Anguissa scaraventa nella porta emiliana”