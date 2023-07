Il Roma - Rudi Garcia spinge per la permanenza di Zielinski, ADL convoca l'agente a Dimaro: le ultime

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra continua a tenere banco la situazione legata a Piotr Zielinski, in scadenza nel 2024 con il Napoli e cercato dalla Lazio di Sarri e dall'Al-Ahli.

Le ultime sul futuro di Zielinski arrivano da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, che ha riportato alcuni aggiornamenti sui suoi canali social:

Piotr Zielinski ha rifiutato (per ora) l'Arabia e non ha ricevuto alcuna offerta dalla Lazio. Solo contatti telefonici con Sarri, al quale non ha chiuso la porta. Garcia gradirebbe la sua conferma e De Laurentiis aspetta una risposta su una proposta di rinnovo di due anni al ribasso. Nessuna offerta della Lazio al Napoli per il polacco, che ribadisce la voglia di restare ma con un accordo a lui favorevole. L'agente del giocatore, Bartolomej Bolek, è stato invitato a Dimaro per discutere della situazione.