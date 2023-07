Da Roma - Sarri ha chiamato Zielinski per convincerlo a non accettare l'Al-Ahli! La Lazio prepara il maxi-rilancio: le cifre

Calciomercato Napoli. Ore cruciali per il futuro di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è tentato dalla mega offerta araba dell' Al-Ahli che ha messo sul piatto un triennale da circa 35 milioni per il calciatore.

Lazio-Zielinski, le ultime

Su Zielinski, però, c'è anche il pressing della Lazio di Sarri che sta provando in ogni modo a convincere il polacco. Ecco quanto riportato da Il Messaggero:

Sarri ha chiamato Zielinski per fermare il suo sbarco all'Al-Ahli, Lotito assicura di aver offerto 20 milioni più 5 di bonus al Napoli e al 29enne oltre 4 d'ingaggio. De Laurentiis ha sparato 35 milioni per lasciarlo partire, fumata grigia al momento.