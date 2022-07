Calciomercato Napoli, Zielinski piace al West Ham. Il polacco accetterebbe la destinazione solo se gli venisse proposto un maxi-ingaggio.

A rivelarlo è l'edizione odierna di Repubblica:

"Ovviamente serve l’ok del Napoli – al lavoro per chiudere l’affare Kim (c’è ancora qualche intoppo, la partenza da Lisbona è prevista tra oggi e domani) – che non lo lascia partire per meno di 35 milioni. L’addio di Zielinski, dunque, apre le porte ad un nuovo investimento".