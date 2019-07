Zerbin, l'agente: "Tutto fatto con il Cesena, domenica potrebbe arrivare l'ufficialità! L'obiettivo è tornare al Napoli"

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Credo che sia tutto fatto per l’approdo di Zerbin al Cesena. Ci sono stati alcuni problemi burocratici poi superati, mi auguro che domani possa giocare l’amichevole e poi domenica potrebbe arrivare anche l’ufficialità. Se faremo bene, come sono convinto, a Cesena, poi andremo in prestito in B per poi tornare a Napoli! Icardi lo prenderei perché ti porta una ventina di gol perché è un animale d'area di rigore, tocca tre palloni e fa un gol”.