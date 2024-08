Calciomercato SSC Napoli - A proposito di esuberi del Napoli, il riassunto lo fa l'edizione odierna di Tuttosport: Alessio Zerbin torna in prestito al Monza, "mentre la Lazio insiste per Folorunsho: il club azzurro chiede l’obbligo di riscatto per dare il via libera alla partenza del centrocampista, che ha già detto si alla formazione capitolina. Lotito invece non vorrebbe andare oltre il prestito con diritto di riscatto. Si tratta ad oltranza".