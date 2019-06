Zapata resta nel mirino del Napoli, Tuttosport sicuro: "Se salta James si punterà su un centravanti"

Ultime calciomercato Napoli. Fervono i preparativi in casa Napoli in attesa del ritiro di Dimaro che scatterà il prossimo 6 luglio. In tal senso gli uomini mercato sono a lavoro per cercare di consegnare ad Ancelotti una squadra già pronta: il grande obiettivo resta quello di James Rodriguez, ma il club partenopeo ha già pronte diverse soluzioni B.

Zapata-Napoli, l'interesse resta vivo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, non si sarebbe spento il pressing del Napoli per Duvan Zapata dell'Atalanta: