Dal Portogallo - Emissari dello Sporting Lisbona in Italia per Zanoli, può saltare accordo Napoli-Genoa: le ultime

Notizie calcio. Lo Sporting Lisbona non molla Alessandro Zanoli del Napoli. Missione in Italia per il direttore sportivo dei lusitani Hugo Viana. Come riportato dal quotidiano portoghese 'Record', il dirigente è in Italia per trattare in doppio acquisto. L'obiettivo della società di Lisbona è quello di chiudere l'accordo con il Lecce per l'acquisto di Morten Hjulmand, ma proverà anche il Napoli per il classe 2000 Zanoli.

Zanoli attende da settimane il via libera del Napoli per andare in prestito al Genoa, ma l'inserimento dello Sporting può far saltare il banco.