Zanoli alla Salernitana, è fatta per la cessione in prestito: spunta la data della chiusura

Calciomercato SSC Napoli - Con Napoli-Salernitana imminente nella giornata di oggi, si definirà solo nel corso della prossima settimana il passaggio in prestito a Salerno di Alessandro Zanoli. Lo riferisce l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"In uscita, invece, il Napoli ha definito il passaggio - anche in questo caso in prestito - del cursore di fascia destra, Alessandro Zanoli alla Salernitana. Inutile dire che per ovvie ragioni di opportunità (oggi è in programma il derby al Maradona) il trasferimento sarà perfezionato all'inizio della settimana prossima".