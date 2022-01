Wijnaldum pista Napoli? Tuttosport: Spalletti non disdegnerebbe il suo arrivo, l'eventuale accordo col PSG non sarebbe complicato

Paris Saint-Germain prossimo all’acquisto di Tanguy Ndombele dal Tottenham? A beneficiarne, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere anche il Napoli in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli

“L’arrivo di Ndombele potrebbe rendere superflua anche la presenza dell’olandese Wijnaldum, 31 anni compiuti a novembre: Spalletti di certo non disdegnerebbe il suo eventuale arrivo. L’accordo con il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, non sarebbe complicato, anche perchè i rapporti con De Laurentiis sono ottimali fin dalle cessioni di Lavezzi e di Cavani. I due patron sono in sintonia e i loro rapporti si sono rafforzati da quando lo sceicco è diventato presidente dell’European Club Association”