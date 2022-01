Vlahovic alla Juve, Bargiggia svela: "La Fiorentina vuole tutelarsi dai tifosi"

Ultimissime notizie di calciomercato per quanto riguarda la Juventus che sta comprando Vlahovic che rifiuta l'offerta dell'Arsenal. La Fiorentina per tutelarsi dai tifosi fa dichiarazioni contro il calciatore che già sa che andrà in bianconero, ma molto probabilmente direttamente a giugno.

Vlahovic alla Juve, Bargiggia svela la mossa della Fiorentina

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia che parla di Vlahovic tra Juventus e Fiorentina. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com."Il serbo vuole i bianconeri e i bianconeri vogliono il serbo. Dietro i suoi rifiuti all'Arsenal c'era proprio la voglia di andare alla Juventus. La Fiorentina al momento lo sa, le loro dichiarazioni sono di facciata per tutelarsi verso la piazza. La proposta di Kulusevski + 35 milioni di euro non è stata una proposta reale, erano solo chiacchiere tra agenti".

