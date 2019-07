Villarreal, Albiol ha svolto i test fisici: scelta la data per la sua presentazione [FOTO]

Raúl Albiol sembra già giallo. Il calciatore valenciano ha vestito questo pomeriggio l'elastico del Villarreal CF per la prima volta. Il rinforzo 'groguet' è arrivato questo venerdì nella Città dello Sport per sottoporsi a test medici pre-stagionali. Lunedì 8 luglio Albiol si unirà ai suoi compagni di squadra nel primo allenamento pre-campionato. La sua presentazione si svolgerà alle 12.30 nella sala stampa della Città dello sport in un atto diretto esclusivamente ai media. Questo il comunicato del Villarreal.

¡Ya está aquí! @R_Albiol ha realizado las pruebas médicas de pretemporada como un groguet más. ¡Grande! ðª @AsisaSalud pic.twitter.com/m9Nr5EKXUO — Villarreal CF (@VillarrealCF) 5 luglio 2019