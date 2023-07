Ritiro Napoli - Summit di mercato ieri a Dimaro: lo svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, pronto Faraoni

Secondo quanto si apprende, gli uomini del Napoli ieri si sono incontrati per fare un nuovo punto e per il ruolo di vice Di Lorenzo Garcia valuta Zanoli, anche se è stata già impostata la trattativa per l’arrivo di Faraoni in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro.