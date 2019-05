Vertice a Castel Volturno in mattinata: ADL-Giuntoli-Ancelotti-Chiavelli per la strategia di mercato, quattro giocatori nel mirino

Calciomercato Napoli - Stamattina vertice a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Carlo Ancelotti e l'amministratore delegato Chiavelli. Sarà un summit mercato in cui le più alte cariche del club faranno il punto sulla strategia da percorrere, ma saranno sostanzialmente tre i temi di cui parlare.

Calciomercato Napoli, summit a Castel Volturno per Trippier, Lozano, De Paul e Almendra

In mattinata si vedranno per discutere della sessione di mercato estiva del Napoli. Si parlerà, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche di Trippier, al quale l’Atletico Madrid ha offerto un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione; di Augustin Almendra sul quale si sono fiondate Monaco e Porto, ma il talento del Boca Juniors vuole il Napoli, e della vicenda Lozano la cui trattativa è in stand by già da qualche settimana, da quando cioè l’attaccante s’è infortunato al ginocchio destro e da quando il Psv Eindhoven ha alzato il prezzo del suo cartellino a 50 milioni di euro. E’ questo il motivo per cui Giuntoli sta trattando Ilicic e De Paul per rinforzare gli esterni.