Notizie Calcio Napoli - La redazione di Calcio&Finanza riporta importanti news su Maurizio Setti, presidente del Verona. Il patron del club veneto ha venduto le sue quote del Mantova a Piccoli, fondatore di Sinergy. Ciò fa si che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, resti l'unico multiproprietario di club in Italia avendo in suo possesso sia il club partenopeo che il Bari.