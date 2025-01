"È vero che sei vicino al Napoli?" La risposta di Zaccagni in conferenza stampa: l'annuncio

Calciomercato SSC Napoli - L'esterno della Lazio Mattia Zaccagni, accostato ai partenopei per sostituire Kvaratskhelia, ha parlato in conferenza stampa al Bentegodi dopo Verona-Lazio, rispondendo all'interesse degli azzurri.

Zaccagni ha risposto alle domande: "La Lazio vuole la Champions? Sei finito nei radar del Napoli, la cosa ti colpisce?", ecco la sua risposta in conferenza stampa:

"Parto dalla partita. Stasera la Lazio ha fatto la Lazio, l'abbiam ritrovata e ha fatto una grande gara. Abbiamo approcciato bene la partita e siamo felici di questo. Per quanto riguarda le voci di mercato, ho sentito poco e niente, ma il mio obiettivo e il mio futuro è qui alla Lazio: amo questa città, questa squadra e i tifosi, e non ho intenzione di andarmene".

Sempre grande rispetto verso Verona?

"Tornare qui per me è sempre un'emozione grande, amo questo città che mi ha fatto crescere calcisticamente, i tifosi mi hanno trattato sempre bene, ho sempre grande rispetto per questa tifoseria".

Sempre goal al Verona, che impressione ti ha fatto questa squadra?

"Si sono già tre (ride ndr), comunque penso che il Verona gioca un buon calcio e abbia tutte le carte in regola per salvarsi".

La classifica la guardate?

"La guardiamo ma non ci deve fare effetto, siamo una squadra giovane e dobbiamo affrontare tutte le partite con intensità, stasera si è rivista la Lazio che vogliamo essere".